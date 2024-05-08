台南市府昨日（5／7）舉辦「台南智慧交通疏導應用」成果發表會，展示台南應用智慧數據與技術輔助交通管制的成效。交通局表示，年初舉辦的安平燈會即是透過城市數據平台整合分析、影像辨識車流技術、停車資訊引導看板等智慧化技術協助交通疏導，成功在1,500萬人次參訪人潮下維持交通暢行無阻。交通局承諾，未來會將此模式擴散到台南其他地區。

台南近年積極推動交通管理數位化，市府與數發部聯手，在台南進行智慧交通場域試煉，並於年初安平區燈會成功運作。交通局長王銘德表示，安平燈會期間，交通局利用影像辨識車流技術，結合交通疏導策略，在主要決策路口建置7座停車資訊引導看板（PCMS），提供最近停車場資訊、引導民眾轉乘大眾運輸接駁，並透過看板畫面所呈現的二維行動條碼（QR-Code）連結鄰近停車場資訊頁面，有效分流導引民眾進場停車，在1,500萬人次的參訪人潮下，依舊能讓交通暢行無阻。

市府透過雲端AI影像辨識技術偵測路況。（圖／台南交通局）

交通局長王銘德說明，交通局藉由大台南智慧交通中心整合智慧交通號誌、智慧路邊停車管理系統、智慧公車、AI車流影像辨識等雲端技術，達到做出交通即時反應措施，並透過行動載具發布交通即時資訊給用路人參考，提前避開壅塞路段，降低交通阻塞時間。

交通局長王銘德承諾，在安平燈區成功應用的智慧技術與疏導策略，未來將擴散到其他區域。交通局將透過城市數據平台整合分析，結合即時車位資訊與關鍵路口路況攝影機（CCTV），藉由雲端人工智慧影像辨識技術，偵測人、車流及路況等事件，依不同情況發布疏導資訊，通知民眾避開壅塞事件地點，提供明確可替代停車地點與合適的交通方式，提高面臨突發狀況時的應變能力。