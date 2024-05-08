35歲李小姐身高170CM體重卻飆到110公斤，她也是罕見臟器全逆位（心、肺、腸胃道等器官左右相反）的「鏡面人」，今年（2024）1月尋求減重手術治療，中國醫藥大學附設醫院代謝學科主任辛明哲形容，臟器逆位對醫療團隊而言就是左駕突然變右駕、魔王級考驗，術後4個月李小姐成功剷肉45公斤，她也說，身體變健康，精神也變好了！
李小姐高中時期因車禍，進而發現心臟、肺臟、胃腸道器官等內臟位置，都與常人身體內部左右相反，臟器逆位如同「鏡面人」一樣。她原本身材就很壯碩，5年前產下兒子，體重還只有70多公斤，但因兒子體弱餵母乳的她拚命加餐食，希望能補給營養給兒子，也因此體重飆破100公斤，肥胖讓她飽受睡眠呼吸中止症困擾，還有脂肪肝，但她嘗試代餐、中醫減重卻愈減愈肥，吃中藥粉吃到想吐。
最後尋求減重手術，經過辛明哲與減重團隊詳細的諮詢評估，最後規畫「內臟全轉位縮胃曠腸減重手術」，辛明哲說，由於李小姐臟器全部左右逆位，雖術前不斷模擬，但實際操作時就像習慣左駕的台灣人到日本自駕，須仰賴豐富的手術經驗與臨場應變。
辛明哲說，縮胃曠腸手術是胃縮小併小腸繞道手術，可減少飢餓感，並增加攝食時的飽足感。李小姐4個月後減輕20公斤，體重從108公斤降至88公斤，術後所有脂肪肝、代謝異常及睡眠呼吸中止症也改善許多，預計手術後1年後將回到65公斤的標準體重。
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