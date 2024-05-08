中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心成立以來已完成近八千例減重手術，對於每位病人，都會根據其身體狀況和病史進行個性化的治療方案。（馮惠宜攝）

35歲李小姐身高170CM體重卻飆到110公斤，她也是罕見臟器全逆位（心、肺、腸胃道等器官左右相反）的「鏡面人」，今年（2024）1月尋求減重手術治療，中國醫藥大學附設醫院代謝學科主任辛明哲形容，臟器逆位對醫療團隊而言就是左駕突然變右駕、魔王級考驗，術後4個月李小姐成功剷肉45公斤，她也說，身體變健康，精神也變好了！

李小姐高中時期因車禍，進而發現心臟、肺臟、胃腸道器官等內臟位置，都與常人身體內部左右相反，臟器逆位如同「鏡面人」一樣。她原本身材就很壯碩，5年前產下兒子，體重還只有70多公斤，但因兒子體弱餵母乳的她拚命加餐食，希望能補給營養給兒子，也因此體重飆破100公斤，肥胖讓她飽受睡眠呼吸中止症困擾，還有脂肪肝，但她嘗試代餐、中醫減重卻愈減愈肥，吃中藥粉吃到想吐。

最後尋求減重手術，經過辛明哲與減重團隊詳細的諮詢評估，最後規畫「內臟全轉位縮胃曠腸減重手術」，辛明哲說，由於李小姐臟器全部左右逆位，雖術前不斷模擬，但實際操作時就像習慣左駕的台灣人到日本自駕，須仰賴豐富的手術經驗與臨場應變。

辛明哲說，縮胃曠腸手術是胃縮小併小腸繞道手術，可減少飢餓感，並增加攝食時的飽足感。李小姐4個月後減輕20公斤，體重從108公斤降至88公斤，術後所有脂肪肝、代謝異常及睡眠呼吸中止症也改善許多，預計手術後1年後將回到65公斤的標準體重。