你能想像承載多年歷史的古蹟，也加入淨零碳排的一份子了嗎？擁有1386年歷史的英國約克大教堂，每年接待逾800萬名遊客，如今成為英國2030年實現淨零排放願景的一部分，進而成為安裝太陽能板的大教堂。

隨著氣候變遷帶來的環境負面影響，全球紛紛思考並執行有效的淨零碳排，其中，位於英國約克市中心的哥德式中世紀大教堂，除了要面臨極端氣候帶來的氣候威脅之外，還有不斷上漲的電費帳單，因此這座歷史悠久的大教堂正慢慢轉向再生能源化。

近日，英國約克市議會批准了199個光伏(PV)磁磚，屆時每年可產生75,000千瓦時的電力，足以滿足約25個普通英國家庭的電力需求。而這些太陽能板就放置於1361年即出現的南奎爾走道的屋頂上。此舉也證明約克大教堂正引領潮流，甚至為其他世界遺產開創先例。

約克區院長、牧師Dominic Barrington表示，為歷史遺跡安裝太陽能板十分謹慎，他們諮詢了歷史英格蘭和英格蘭大教堂織物委員會，以確保面板對轄區歷史，而此舉也是使英國北部城市更加永續發展的15年計劃之一。

除了約克大教堂，陸續在2016及2020年，格洛斯特大教堂、索爾茲伯里大教堂也安裝太陽能板，也是作為英格蘭教會環境計畫的一部分。此外，義大利龐貝城亦使用太陽能板，作為碳排放及成本削減的環保措施；有趣的是，他們將太陽能板偽裝成赤土磚，巧妙地與公元 79 年維蘇威火山噴發留下的羅馬廢墟融為一體，除了維持美觀之外，還能提供照明及電力。

眼看環境汙染造成的氣候異常，落實永續成為當務之急，而太陽能也成為推崇永續發電的方式之一。願自然生態走向正軌，還給下一代乾淨的地球。