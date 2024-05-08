新冠疫情解封後，各大場所已經不用戴口罩，但包括醫療、醫事機構、藥局、門診，一般護理之家以及老人福利機構等，都還需要強制佩戴口罩。衛福部今天宣布，5月19日起，全面調整醫療(事)機構、老人福利機構，改為建議佩戴口罩場所，口罩禁令正式走入歷史。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，疾管署今天早上召開專家會議，討論口罩是否全面解除禁令，會議長達兩個多小時，最後決議「為防治嚴重特殊傳染性肺炎，進入醫療(事)機構、老人福利機構應佩戴口罩」公告，將於2024年5月19日停止適用，調整醫療(事)機構、老人福利機構為建議佩戴口罩場所。

曾淑慧表示，會中專家參考國際間配戴口罩規定，包括世界衛生組織、美國、加拿大、紐西蘭、日本、韓國等，這些國家都已採取建議配戴口罩，較少強制配戴口罩規定，希望改以風險評估的概念執行配戴口罩政策，過去沒有配戴口罩，會有相關的罰則，罰金，全面鬆綁後因不再具有強制性了因此也不再有任何罰金。

不過，曾淑慧強調，雖然都改為建議配戴，但仍增訂「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」，提醒民眾，有疑似/感染呼吸道傳染病，包括流感、COVID-19，或出現發燒等，非必要請避免進入醫療照護機構；如有必要進入，於有症狀期間及症狀緩解後5日內，進入醫療照護機構應佩戴口罩。

以及，過去一周內曾與感染呼吸道傳染病患者有密切接觸、本身為免疫力低下者，進入醫療照護機構應佩戴口罩。

至於，為何不能立即實施，還要等到5月19日？曾淑慧解釋，因尚需後續行政作業，包含修改各類指引，包括醫療機構因應新冠肺炎指引 、衛生福利機構因應感染管制指引等，需要行政作業時間，修正後還需要部長核可後才能上路。