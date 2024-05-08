國民黨立委徐巧芯日前指控，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商，外交部7日由條法司副司長許柏逸（見圖）到北檢針對洩露公務機密對徐巧芯提告。（趙雙傑攝）

國民黨立委徐巧芯日前爆料援烏計畫1千萬美金是透過「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，質疑政府圖利特定廠商，外交部昨（7）日告發徐巧芯涉犯洩密罪。對此，媒體人單厚之直言，外交部是用《行政院文書處理手冊》當法源，只要被公務員認定就屬機密，所以才用《刑法》告發徐巧芯，就像當初「買疫苗封存30年」一樣，單說外交部長吳釗燮卸任前來這套只是政治動作，且外交部把自己當網軍側翼，真的是自甘墮落。

單厚之昨在政論節目《57爆新聞》表示，，外交部講徐巧芯觸及道德、外交、民主自由、法律等四大紅線，最後連「妄議他國內政」都是罪名，「外交部真的是自甘墮落，把自己當網軍側翼」，單痛批連綠營側翼都講不出這種話。

單厚之指出，外交部這次是用《刑法》第132條告徐巧芯，該公文是用一般公務員核定，公務員說是機密就是機密，且只有「密」一個等級，不像《國家機密保護法》有三個等級；單認為外交部的意思就是用《國家機密保護法》告不成，所以用《刑法》的一般狀況去告，但也不一定告得成。

單厚之解釋，《國家機密保護法》有寫到，國家機密不得用作四點：隱瞞違法或行政缺失、限制競爭或妨礙事業公平、掩飾不名譽作為及拒絕或延遲應公開之政府資訊，但徐巧芯爆出的公文上述四項通通都有中，但仍被認定是機密，這就跟政府當初買疫苗封存30年一樣，當時也不是用《國家機密保護法》。

單厚之直言，外交部現在的狀況，「是不是機密都是他說了就算」，而且法源依據只是《行政院文書處理手冊》，不是法律、也不是行政密令，完全是行政院內部作業的東西，這樣去告徐巧芯會贏嗎？

單厚之也批評，吳釗燮臨走前來這套，純粹是政治動作，因為明知道不會贏，這完全是綠營側翼的想法，看到徐巧芯就不高興、就是要告她；且按照吳的標準，甚麼是機密都他說了算，將來去當國安會秘書長還得了？