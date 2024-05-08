台北市前市長、民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，7日晚間在臉書上發文，表示即將於9月申請提早退休，原因是她認為自己的能力已不符合現在台北市衛生局的要求，並以「騙術」形容，認為自己身為一個院外門診醫師，不想用拐騙的方式要病人來院外門診部開單，因此想想不如歸去。對此藍綠議員都反酸陳佩琪，北市聯醫的問題也不是最近才發生，為什麼不在柯文哲擔任市長時請他改革？

陳佩琪7日晚間在臉書上發文，表示自己即將於9月底提前從聯醫退休。她說，最近衛生局要求院外門診部做成人健檢、老人健檢、代謝症候群、BC肝檢測、口腔癌篩檢和失智症評估，而她身為院外中正門診部唯一一名醫師，也將各種所需的證照都取得了，不過因為人力缺乏、設備不足，不僅要派院區的人員前來支援，抽血、驗尿等結果，還要請院方派醫檢師前來幫忙抽血收集檢體，再把檢體帶回院區處理。

陳佩琪指出，有人建議他若要符合衛生局的業績要求，應該請病人在院外門診部開單，然後請病人回院區最檢測，要施展「騙術」，拐誘病人來院外門診部開單，然後來拿單子回醫院檢查，「我真的很想問，病人為什麼要讓我這樣耍？」她認為自己已經努力做到衛生局的期待，現在做不下去只好自己滾蛋，但還有許多同仁尚在爭扎中，雖然自己決定離去，但還是要為同仁請命，「官員很優秀才能當官這我知道，但也請要給基層工作人員一絲絲的尊重。」

針對陳佩琪批評聯合醫院與衛生局的發文，國民黨台北市議員詹為元則認為，陳佩琪提到聯醫的問題固然有其道理，也欽佩她勇於講出體制的問題，但冰凍三尺非一日之寒，北市聯醫的問題也不是最近才發生，「為什麼陳珮琪的老公柯文哲擔任台北市長時，不趕緊請他改革，反而等到現在沒有力量才提出問題且辭職明志。這是『死諫』還是『圍魏救趙』？」

詹為元強調，柯文哲現在三大案爭議纏身，應該盡力的為其辯護清白，而不是採用柯文哲最熟悉的鯊魚理論，「畢竟現在鯊魚咬到的是三頭巨型的鯨魚，只丟一個沙丁魚出來很難轉移鯊魚的注意力。」

民進黨台北市議員林延鳳指出，將近兩個月沒在臉書發文的陳佩琪，在「三大案」爆發之際萌生退意，要說是巧合有多少人相信？而且聯醫人力不足或相關職場文化，也並非一朝一夕所致，她先生擔任市長時難道有比較好嗎？根本也在落實她先生講的「圍魏救趙」，目的就是要幫忙轉移焦點，用個人生涯規劃製造話題，再連結蔣市府施政不足之處「圍蔣救柯」，但顯然是徒勞無功。

林延鳳說，因為柯和財團的關係，重要性實在遠大於她個人的退休選擇，緊密性可能還遠勝柯跟她的關係，呼籲與其靠陳佩琪來佔版面、浪費社會資源，不如叫柯文哲好好把問題交代清楚，別每次發生爭議事件都靠妻子或靠媽媽來坦。