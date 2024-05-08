康和證券投資總監廖繼弘表示，中流砥柱台積電強勢翻紅重返800元大關，拉抬大盤指數持續上攻，從4月10日攻上20883.69歷史新高點後，一度大跌回測季線，陷入中期整理，不過近日整理反彈偏強走勢，指數也快速回到兩萬以上整理，雖然多日量能低於月均量，高點套牢區整體仍待時日消化，擴量較慢，短期預估短期震盪往上走勢，以大型電子股、各族群輪漲態勢，後續待量強勢回歸。

大型權值股仍是牽動台股主動力，關注點持續聚焦降息、通膨、經濟強弱，聯準會主席直言表態雖然沒有馬上降息，但不會升息，使得殖利率下滑，有助科技股走強，操作上，廖總監仍認為，留意財報公布個股強弱差別，加上悶量能，個股表現較明顯，選股作多。周三重電整理後轉強，其挾帶520、綠能題材可期，傳產仍可關注營建的都更、通膨利多，金融則有高股息驅使。重中之重仍為AI相關概念，美國主要指數已反彈回季線，整理過後可望持續向上攻堅，對後續科技股有利，大型股如台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電等均可期，以及相關題材如記憶體、散熱。

技術面分析，周RSI值為50多空分水嶺，先前守在50，並已彈至70，加上周KD值向下開口收斂，即中期調整後偏強走勢。台股雖然面臨中期整理，但快速反彈向上，加上美股轉強，台股AI題材後續強勁續看好，可望帶動再攻20883高點水準，待量大強攻，甚至挑戰兩萬一水準。