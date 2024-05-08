新潤今年有5筆完工個案入帳，包括第2季將完工的總銷23億「新潤A5」已售96%，下半年則有總銷9.3億「新潤心苑」已完銷，總銷15「新潤麗蒔」已售96%、總銷28.5億「新知商辦大樓」將完工，另外，分回55億元與亞昕(5213)合建的「擎天森林」案，已售95%，將在年底、明年陸續入帳。

目前新潤位在新莊的「新知商辦大樓」已有買家來談，若利在今年度出售，新潤獲利可望再更上一層樓。

新潤今日正式公開總銷120億元位於北士科新洲美段的「士科大院.」一案，負責代銷的慕樺廣告董事長李幹樂指出，通膨壓力因素，讓目前房市表現還不錯，現階段缺工、缺料問題未舒緩，又有電價漲、碳費的問題，營造成本居高不下，現在還沒看到太多的利空，預期下半年房市應該會持穩。

李幹樂說，大陸房市的泡沫化很驚人，台灣政府超前布局祭出管控措施，對台灣房市來說是健康的，不然發生中國大陸房地產龍頭恒大集團、碧桂園事件，是十分可怕的。至於下半年房市會不會優於下半年？他則認為不一定，預期應該會持穩。

新潤「士科大院.」共有256戶，其中250戶住家、6戶店面，規劃為26~53坪，總價帶在3000~6000萬元，開價為105~108萬/坪，潛銷1個月，公司低調的指出，銷售速度符合預期。