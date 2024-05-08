消息人士透露，中國官員告訴馬斯克，中國歡迎特斯拉在中國進行一些無人駕駛計程車的測試，並希望該公司能樹立良好的榜樣，但儘管如此，中國政府並未全面開放特斯拉的FSD系統。

特斯拉在中國全面推出FSD之前，仍需要獲得審批才能收集和傳輸訓練該駕駛輔助功能所需的資料，而在馬斯克這次造訪中國期間，並沒有詳細討論過這個議題。

路透社則引述知情人士報導，特斯拉正準備申請在上海測試無人駕駛計程車。特斯拉最大的電動車工廠就座落於此地。

特斯拉和上海市政府尚未回應媒體置評請求。