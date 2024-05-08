消息人士透露，中國官員告訴馬斯克，中國歡迎特斯拉在中國進行一些無人駕駛計程車的測試，並希望該公司能樹立良好的榜樣，但儘管如此，中國政府並未全面開放特斯拉的FSD系統。
特斯拉在中國全面推出FSD之前，仍需要獲得審批才能收集和傳輸訓練該駕駛輔助功能所需的資料，而在馬斯克這次造訪中國期間，並沒有詳細討論過這個議題。
路透社則引述知情人士報導，特斯拉正準備申請在上海測試無人駕駛計程車。特斯拉最大的電動車工廠就座落於此地。
特斯拉和上海市政府尚未回應媒體置評請求。
中國官媒《中國日報》周三引述消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克在日前「閃電式」訪問中國時，提議讓採用特斯拉FSD全自動駕駛輔助系統的無人駕駛計程車（Robotaxi）在中國上路。有關於這個議題，中國政府可能先支持特斯拉在中國測試無人駕駛計程車，但目前尚未批准其FSD全自動駕駛輔助系統在中國「全面落地」。
消息人士透露，中國官員告訴馬斯克，中國歡迎特斯拉在中國進行一些無人駕駛計程車的測試，並希望該公司能樹立良好的榜樣，但儘管如此，中國政府並未全面開放特斯拉的FSD系統。
特斯拉在中國全面推出FSD之前，仍需要獲得審批才能收集和傳輸訓練該駕駛輔助功能所需的資料，而在馬斯克這次造訪中國期間，並沒有詳細討論過這個議題。
路透社則引述知情人士報導，特斯拉正準備申請在上海測試無人駕駛計程車。特斯拉最大的電動車工廠就座落於此地。
特斯拉和上海市政府尚未回應媒體置評請求。
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