崙背酪農產業在全國占比極高，今年崙背鄉路跑補給品是鮮乳。（周麗蘭攝）

今年春天炎熱，降雨後出大太陽，崙背鄉洋香瓜植株枯死，收成時又遇梅雨，受損嚴重減產逾5成，瓜量不漲反跌，損失嚴重。崙背鄉公所將在於11日舉辦洋香瓜節以及4公里路跑，特色是以牛奶當補給品！

崙背鄉是雲林縣洋香瓜最重要產地，洋香瓜種植面積約130公頃，是雲林最主要產地。

崙背鄉洋香瓜有溫室、露天種植，品種包括卡蜜拉、翠蜜、天華及阿露斯，雖然愈來愈多果農種溫室，仍以露天種植為主。

瓜農林新証指出，洋香瓜生長期約3個月，今年氣候不穩定，3月、4約間高溫悶熱，連續幾波降雨後隔天大太陽高溫，植株受不了枯死，收成時又遇到梅雨，產量比去年受損嚴重減產超過5成。

崙背公所人員說，4月底至6月底為崙背洋香瓜產紀季，今天天候不穩，有瓜農栽種日本品種阿露斯，今年因天氣不穩定品質不佳，瓜農整園無法收成，損失慘重。

鄉長李泓儀指出，崙背洋香瓜在國內市場已有名氣，甜度高、汁多，11日舉辦一年一度洋香瓜節，崙背酪農產業在全國占比極高，現有58場飼養1萬1000多頭乳牛，生乳提供給國內多家知名鮮乳品牌，今年配合公所推廣地方產業活動，今年贊助不少鮮乳及乳製品作為路跑補給品。

洋香瓜節活動5月11日上午7時至中午在崙背第3公園舉行，有親子路跑、洋香瓜文創零錢包DIY、瓜瓜免費試吃、小農特色攤位及各項精彩表演節目、摸彩等。