新北市捷運局今（8）日於市政會議專題報告，指出新北捷運三環六線將「北接基隆、中接雙北、南接桃園」，建構緊密的「北台軌道共榮生活圈」，5年來營運路線長度已新增26公里、26座車站，2025年底三鶯線完工後，累計路線長度將達40公里、38座車站，可服務千萬人口，市長侯友宜也說，新北市已經負起介接雙北捷運系統的責任

侯友宜表示，新北市位於北台灣中心點，南北分別銜接桃園、基隆，建構起一個整個北台灣的捷運路網，所以自己上任以後，新北捷運一條一條興建，目前六線齊發，興建57公里51座車站，未來三環六線全部完成，新北市境內將有180公里168座車站。

新北捷運以規畫、工程、技術、用地、開發，五大創新來推動路線串接基北北桃，往北以汐止東湖線及基隆捷運連接基隆；透過新北環狀線、南北環段、萬大中和線及土城樹林線，串連雙北既有的捷運路網；往南則由三鶯線及三鶯線延伸桃園八德段串接桃園綠線與板南線，建立新北、桃園間新的捷運路網。

捷運局長李政安說明，未來完成路網串連後，新北、台北、基隆及桃園將透過軌道建構緊密的「北台軌道共榮生活圈」，成為有61個行政區、千萬人的國際級大都會。新北捷運將遍佈境內18個行政區，帶動周邊整體開發區，配合33處捷運開發案，引入人口、創造商機，建構以捷運車站為中心之生活型態

李政安說，新北捷運除工程成果領先全國，營運面也將路線長度從7.3公里增加到32.4公里，月運量成長7倍，從36萬人次增長到275萬人次。不過此次花蓮大地震也新北捷運帶來挑戰，震後立即展開檢修，目前已完成一、二階段通車，第三階段修復時間較長，必定經專家確認安全無虞後，再恢復營運。