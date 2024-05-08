Yahoo TV《茜問》主持人陳文茜跟廣達集團技術長張嘉淵有私交，也跟廣達董事長林百里擁有有多年交情。陳文茜在2019年罹患肺腺癌，與林百里更成為病友，林百里是在2005年被診斷出肺腺癌，積極抗癌後，康復非常良好。張嘉淵也透露，林百里在抗癌成功後，反而對事業版圖有更積極的擴張，包括雲端運算的投入，更全力投資AI醫療的研發，希望能帶給台灣更多先進的科技，而從現在回頭看，都可以發現林百里當時的決定十分有遠見。

陳文茜說：「林百里真的很有大愛，他自己有最棒的醫生，可是他就希望能夠挽救很多人，所以他第一個做的就是，肺腺癌的醫療。」陳文茜在《茜問》中回憶過往表示，她跟林百里、溫世仁都是多年好友，當年他們2個人是台大電機系同學，因為家境普通所以畢業後出不了國就留在台灣念研究所，反倒因此搭上台灣設立科學園區那一波風潮，甚至在台灣電腦產業還不興盛時，2人就提著電腦跑到歐洲去逐門銷售，陳文茜說：「林百里因為有這些經歷，吃了這麼多苦，是我覺得少見不靠國家栽培，成功創立了自己的企業的企業家。」

廣達技術長張嘉淵認為林百里是十分有魄力的人，張嘉淵說：「董事長他吸收能力很強，隨時都在閱讀，然後他解讀這個世界資訊的能力也不一樣，所以他看得比別人更遠更早，因此我們跟麻省理工學院合作AI已經是24年前的命題。當年我們說以人為本的運算，後來轉到雲端運算，到現在大數據來了，數據多到人沒辦法讀，所以機器學習，類神經網路又復活到AI，現在看起來都很順好像是一步一步接起來到現在大爆炸，但難就難在於它還沒有成形的時候就要看到。」

陳文茜透露出擔憂台灣在AI的浪潮中，硬體實力世界頂尖但軟體卻遠遠落後，張嘉淵說：「軟硬整合的東西，台灣最好，國外有新的想法，第一個就是找台灣，因為系統在台灣絕對做得出來，台灣像玉山山脈一樣有護國群山，我們在談的是一個產業鏈、一個生態系，台灣有這些東西它不是那麼簡單的，包括你的人才、台灣這個地方做事情的文化。」