2024全民運動會將於10月在屏東縣盛大展開，屏縣府為此安排一系列活動，並與49家業者合作趁機推觀光，5至12月推出月月抽好禮大放送，有42組獎品供大家抽，最大獎是Apple Watch，另若參加遊程則可抽特別獎GoPro全方位運動攝影機。

屏縣府指出，2024年全民運動會在屏東登場，屆時將有1萬3000多名選手及教練齊聚，為了讓來訪的選手感受屏東多向度魅力，縣府特別精心設計推出4條運動觀光主題遊程，包括來義鄉的山巒野跑、東港到小琉球間海洋運動、屏東市城市定向闖關和恆春半島騎跡等。

同時縣府還與49個在地食宿遊購行商家合作，推出月月抽好禮大放送活動，從5月起至12月31日止，民眾只要在合作商家消費就可以參與抽獎，獎品從Apple Watch到屏東在地金鑰獎認證住宿券、屏東潛水及林學校體驗券、屏東特色店家餐券等，總共有42組供大家抽。

當中最特別的是，如果有參加主題遊程，還可以抽特別獎GoPro全方位運動攝影機。此外，縣府還規畫4D神攝手短片競賽，邀請大家一起捕捉屏東運動精神及自然美景，冠、亞、季軍分別有3萬元、2萬元、1萬元獎金，還有機會將自己作品展出在各大平台上，享受國際曝光機會，活動詳細內容可洽屏東縣體育發展中心臉書粉專、屏東運動觀光活動網站（https：／／reurl.cc／8vWGOX）。