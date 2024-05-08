前灰狼球員小瑞弗斯。（美聯社資料照）

前NBA球員小瑞弗斯（Austin Rivers）最近在播客節目吹噓職業籃球員比NFL美式足球員更棒，「我們是全世界最棒的運動員，我可以把30個NBA球員放進NFL，但是你無法找出30個能夠打NBA的NFL球員。」小瑞弗斯還語出驚人：「這就是為何我們看不上的女孩後來都跑去和NFL球員約會，她們先找我們的，老兄，我們制定了這個文化。」

主持人麥克菲（Pat McAfee）起初非常不爽，因為他是NFL退役球員，他反擊說：「我們有不同位置的分工合作，因為我們有腦。」麥克菲嘲笑NBA球員軟弱，只是一群空有身高又不耐碰撞的傢伙。不過當小瑞弗斯說出女孩們的選擇，麥克菲反而大笑認同說：「沒錯，你們在螢光幕前又高又帥，我們都被迫戴上頭盔。」

女神泰勒絲（Taylor Swift）肯定不會認同這種說法，畢竟她的現任男友就是NFL酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）。

麥克菲提到確實有不少NBA球員具備足夠的天賦來打NFL，例如錫安威廉森（Zion Williamson）、「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）、詹姆斯（LeBron James）都被他點名是「可惜沒來打NFL」的球員，詹皇高中時打過近端鋒，他很早就被多位NFL球員認可是擁有跨界本領的籃球員。

小瑞弗斯最後還指出最重要的一件事：「我們籃球是全球化的，美式足球就限制在美國，世界其他國家喜歡的是傳統足球。」小瑞弗斯的父親是現任公鹿隊總教練瑞弗斯（Doc Rivers）。