彰化縣和美鎮一名70多歲失智老翁7日中午趁家人不注意，獨自騎機車離家，疑似忘了回家的路，在外面晃了4小時，在離家80多公里的南投縣信義鄉一處產業道路摔車，所幸被南投縣信義派出所進行勤區訪查的警員發現，聯繫其家人帶回，結束驚魂之旅。

警方調查，迷途王姓老翁家住彰化縣和美鎮，罹患失智症，7日中午王家發現老翁騎機車外出，立即向和美分局通報失蹤協尋，沒想到老翁四處尋覓回家的路，不知道騎了幾公里，最後在距離住處80多公里遠的信義鄉明德村三十甲產業道路被尋獲。

信義派出所警員謝和穆說，三十甲產業道路兩側大部分都是農田，種植夏季蔬果，通常上午比較多農友進出工作，當天他執行警勤區訪查，發現老翁疑似騎機車自摔，癱坐在機車上，無力將機車扶起，遂上前關心，發現老翁驚魂未定，右手臂輕微擦傷，詢問他家住址、電話等，都回「不知道、忘記了」，聯繫同事將他載回派出所喝水、吃東西休息。

警方查證發現，老翁是彰化縣和美分局通報的失蹤協尋人口，立即聯繫老翁的家人，得知老翁已經離家80多公里遠，正常而言只要1個多小時車程，老翁卻在外流浪了4小時，難怪尋獲時一臉茫然驚慌失措，已交由家屬帶回，順利返家。