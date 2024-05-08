近年食安問題頻傳，國民黨籍新北市議員陳家琪指出，市面多種小吃攤、夜市攤販等攤位沒有登記也沒有保險，憂心若出食安問題民眾求償無門。 新北市衛生局長陳潤秋回應，目前市府除了稽查外，還會輔導並教育，會跟經發局再來討論。

陳佳琪在質詢時提到，外食變成國人主要飲食習慣，但近日食安問題不少，餐飲業者是否都有投保保險？除了有登記的餐廳外，還有許多未登記的小吃攤、夜市攤販，是否也有投保？她認為，未登記餐飲業如小吃攤等要逐一控管有難度，但市府可以考慮跟夜市自治會、商圈自治會合作，讓小吃攤有投保窗口。

陳潤秋說，目前新北針對食安稽查，除了針對標示是否合格、曾傳食安問題的高風險商家等例行稽查外，也會針對如寶林這種事件進行不定期稽查。先前稽查新北市轄內美食商圈的異國美食店鋪，沒有發現商店違法未投保的情況，若有違法就會立即開罰，沒有模糊空間。

陳潤秋表示，目前針對未登記的小吃部分，並沒有規定需要投保，但新北除了稽查外，也輔導、教育小吃攤等商家努力投保，會再跟經發局市場處，一起和市場商圈來討論。