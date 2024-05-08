桃園市中壢星河親子公園整建，日月光捐贈樹屋造型滑梯遊具，供親子遊憩更開心。(中壢區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區星河親子公園鄰近商場及住宅，公園使用率高，考量部分設施年久損壞、地坪面層斑駁及綠化空間不足等，並因應衛福部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，中壢區公所執行環境改善完工，日月光股份有限公司參與地方建設，也捐贈「樹屋造型滑梯遊具組」，讓遊憩場域更受親子歡迎。

透過立委魯明哲居中牽線促成產官合作，日月光股份有限公司於遊戲區捐贈了1組樹屋造型滑梯組，並同意於後續進行圍牆彩繪，嘉惠地方市民及提昇整體視覺觀感。星河親子公園改造後的遊戲場，採用融入自然材質處理過的樹皮做為地墊使用，配合地景立體式的設計，用樹皮當地墊不僅天然環保也適合孩童，改善後整體空間視覺變得更開闊，規劃遊戲及體健設施區域外，同時增加綠化空間，以及調整行人步道動線，讓遊憩場域全面升級。

中壢區公所表示，這次工程改善內容包括鋪面地坪改善、新設景觀地景綠美化、遊具改善更新、增加體健設施、地坪彩繪及意象燈箱設計等，工程經費約1328萬元。公園以「星河」為主題，並以地形起伏變化的方式設計，搭配夜間照明計畫，產生出不同的光、影、色。工程保留既有植栽、花架、部分遊戲場域、花台設施、景觀高燈等，利用地景環境的設計手法，讓設施融為一體，產生新的設計元素，讓遊戲行為擴增到場地，而非僅停留在設施。