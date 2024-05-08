一名女網友表示，男友前陣子發生意外，右腿被截肢，最近都是她在醫院照顧對方，原PO認為雖然醫療發達，但仍有些不安，擔心若步入婚姻，男友的腳不曉得會不會有併發症，導致她要一直照顧對方，因此萌生分手的念頭。貼文引發討論，多數網友都勸她分手，認為將來遇到問題更麻煩，「雖然很殘忍，但妳不用勉強自己當聖人。」

原PO在Dcard發文表示，和交往2年的男友感情很穩定，對方前陣子出意外右腳被截肢，等傷口復原及心理狀態調適好後，就準備要裝義肢，這段時間她除了上班以外，常常往返醫院照顧男友。

原PO坦言，雖然知道現在醫療技術進步，裝義肢對生活影響不會太大，但心中仍感到不安，很怕將來步入婚姻，男友的腳會不會有併發症，她就要一直照顧對方，因此這幾天開始考慮提分手，但想到男友才剛截肢，如果她又馬上離開，對他可能是很大的打擊。

文章引發熱議，多數網友都勸原PO分手，認為現在就想這麼多了，就算不分，將來一定也是個「雷點」，離婚更麻煩；也有人表示，雖然很殘忍，但原PO不用勉強自己當聖人，「這就是現實，不要被道德綁架，沒人會怪妳。」