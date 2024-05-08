桃園市長張善政8日上午主持市政會議表示，桃園市近2個月來已發生近45起停電事故，盼市府能與台電共同指定專家學者組成專案小組，檢視台電在桃園近年的基礎建設品質與維護、補強的資料，找出真正的問題，避免讓桃園的供電情況惡化。

張善政8日下午出席2024第八屆桃園盃全國三對三籃球賽記者會時也提到，目前已經責成桃園副市長王明鉅，擔任與台電互動的窗口，請他向台電表達桃園市府希望跟台電高層碰面商議這件事情的意願。