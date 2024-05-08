台北市四周不臨海，台北市教育局跨越地理限制，8日與國立海洋科技博物館簽署合作意向書MOU，取得61部海洋教育影片上架至台北酷課雲；供國中小40班參與珊瑚養殖；150班至海科館進行1日體驗等方案資源，打造真實版開心水族箱。

台北市教育局與海科館合作辦理「海洋科學公民教育」計畫，包含國中小40班實際至海科館進行種植珊瑚，後續透過酷課雲網路直播觀察珊瑚生長情形。（劉瑋晴攝）

教育局長湯志民8日與海科館館長陳素芬合作辦理「海洋科學公民教育」計畫，優化學生海洋科學教育素養，湯志民表示，台北市因地理環境限制，以發展不臨海的海洋教育為主軸，海科館許多數位模式很適合台北，北市戶外教學都會花很多時間在車程上，來到海科館能夠縮短交通時間玩得徹底。

海科館館長陳素芬表示，期盼海科館可以帶給孩子與家長視覺、觸覺等體驗，讓北市的孩子體驗海的味道，多元的潮間帶、珊瑚、小丑魚的復育都是海科館的工作，期盼海洋教育能在台北深耕。

教育局與海科館合作辦理「海洋科學公民教育」計畫，包含國中小40班實際至海科館進行種植珊瑚，後續透過酷課雲網路直播觀察珊瑚生長情形，並透過實際鱟魚養殖課程，協助鱟魚復育，另有150班至海科館進行1日體驗等，增進海洋教育教學資源的互動與交流。

教育局表示，台北市海洋教育主要透過課程教材研發、學生體驗活動與全民海洋教育等面向。在學生體驗活動方面，北市海洋教育資源中心辦理河海遊學課程，讓學生體驗實際操舟，並透過海師入校增進學生海洋知能；在全民海洋教育方面，以「食魚教育」為主軸，發展屬於都會區民眾餐桌上的食魚教育指南，讓學生認識與實踐從魚進入台北市，到餐桌食剩的魚廚餘往哪去的相關海洋環保與永續發展的教育目標。