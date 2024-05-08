高雄市鼓山區裕誠路日前凌晨發生車輛追逐碰撞事故，甚至還持空氣槍掃射，警方調查，洪姓及吳姓男子疑因車輛買賣發生糾紛，約在仁武區談判，但雙方一言不合，洪男率人先持棍棒砸壞吳男車輛後逃逸，吳男氣不過，又撂人到鼓山區，爆發第二波衝突，不僅衝撞車輛，還持空氣槍掃射。

仁武分局澄觀派出所於4日凌晨2點多，獲報發有車行的自小客車遭砸，經了解，24歲吳姓男子及36歲洪姓男子因權利車輛買賣引糾紛，洪男以3萬5000元向吳男購車後，上路後卻因車牌有問題遭警方攔下，才到車行理論。但雙方一言不合，洪男這方先打壞吳男車窗後開車離去，警方到場後，吳男向警方表示：「根本沒有對他怎樣，是他把我的車砸爛」。

警方查扣3把空氣槍。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

事後，吳男氣不過，又撂人開車到鼓山區，雙方就在裕誠路相遇，隨即開車追逐，並沿路持槍朝洪男一方車輛射擊，見洪男等人準備逃逸，即對向撞擊洪男白車，2輛車正面迎擊，案發後，雙方一哄而散。

警方擴大調閱監視器，於8小時內陸續查獲13名嫌犯，並起獲3把空氣槍，經鑑識人員以鋁板檢測，均未貫穿不具殺傷力，訊後13人分別依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪移請高雄地檢署偵辦。