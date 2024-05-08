陸海空軍懲罰法將修正，擬增訂5000元以上、100萬元以下罰款懲罰，長年維護軍中人權的「黃媽媽」陳碧娥擔憂主官濫權。國防部長邱國正今（8）日受訪時表示，會修法就是要讓編組內學者專家共同研擬懲處，絕不會主官單獨說了算。

立院外交及國防委員會、司法及法制委員會今天聯席審查「陸海空軍懲罰法修正草案」及「軍人權益事件處理法草案」，邱國正列席，會前接受訪問。

邱國正說，外界會誤解軍中懲罰是主觀說了算，修法就是讓外界知道，在懲處上國軍會有編組，並經過評斷，絕對不是一言堂，且不是主官單獨說了算。

邱國正直言，過往軍中發生很多問題，就是主官一人決定，未經各方討論。他並強調，修法目的就是讓編組內的法律等外部專家、學者，共同研擬如何懲處犯錯同仁，同時更加周延、慎重，不讓過往問題重複發生，否則就失去修法意義。

就國防委員會登太平島延期一事，邱國正表示，國防部負責安全運輸，現南海附近有美菲肩並肩演習，還有中共南部戰區遠海長航部隊，但國軍針對南海複雜性不做臆測，行前會跟立委說明當前狀況，讓他們決定。

至於甫卸下美軍印太司令一職的美軍將領阿基里諾，日前在專訪中談及，陸方於520總統就職日前後，會對台灣及金馬地區增加挑釁行為。邱國正說，國軍戰備就是要盡量讓這些事不發生。

邱國正強調，敵情掌握是基本工作，但敵人動態取決於對方，任何國家做任何動態都會經過全盤考量，因此無法完全得知對方的輕重緩急，但國軍防備就是嚴密監控、了解狀況，並儘早應處。

另外，被問到520交接進度，邱國正回應，平時有工作接觸，都按照正常程序在做，並保持良好互動。他強調，國防政策有延續性，不會有很大變化，大家都具備這方面的基本涵養跟認知。