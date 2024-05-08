有些人外表看似無害，內心城府卻很深，撒謊從不露餡。《搜狐網》運勢專欄分享4星座說謊功夫一流，智商和情商都很高，騙人就算被抓包，仍可保持鎮定，馬上想辦法圓謊，讓對方在不知不覺中落入圈套。

▎天蠍座

天蠍座平時不太會彰顯實力，工作上時常在背地裡爭取機會，情商高且從不炫耀，只有在關鍵時刻，才會展現自身能力，會為了達到目標而不擇手段，就算東窗事發，依舊表現得很冷靜，善於圓謊不露破綻，城府非常深，給人一種扮豬吃老虎的感覺。

▎摩羯座

摩羯座善於偽裝自己，總是給人道貌岸然的樣子，實際上野心非常大，一旦認真起來，就絕不會輕易放手，擅長撒謊和圓謊，總是「見人說人話、見鬼說鬼話」，讓人分不清真假，做事低調又沉穩，在背地裡等待機會，喜歡遊走於社交圈，尋找未來的貴人。

▎水瓶座

水瓶座做事機伶，懂得隱藏實力，從不輕易炫耀，只要發現事情損害到利益，就絕不會說實話，被抓包依舊能保持淡定，表面冷靜像什麼事都沒發生，因此很難被人抓住把柄，水瓶座社交手腕圓滑，每天一副與世無爭的樣子，讓人難以聯想到他們城府極深。

▎天秤座

天秤座外表看似單純，心思其實非常縝密，做人處事圓滑，絕不會做吃力不討好的事情，發現不利於自己的狀況時，他們會巧妙地迴避，善於說謊讓人難以察覺，天秤座情商極高，說出來的話都很討喜，平時看起來人畜無害，內心算盤卻打得清清楚楚。

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