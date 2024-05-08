桃市龍潭原民集會所落成，助都市原住民傳承文化。（呂筱蟬攝）

桃園市原住民人口成長快速，市府爭取中央經費興建龍潭區原住民族集會所8日完工，為地下1層、地上2層的多功能活動中心與戶外豐年祭廣場，原住民族委員會主委夷將．拔路兒與市長張善政共同揭牌啟用，期盼該處成為都會區原住民多元服務中心示範點，讓都市原民也能傳承文化。

張善政說，龍潭原民集會所未來將是原住民朋友集會非常重要據點，謝謝原民會經費支持，桃園市原民超過8萬人，是都會區原住民人數最多的城市，桃園市未來將打造更多舒適的原住民集會空間，龍潭區原民集會所落成後，都市原住民也可以在此傳承文化，大家彼此交流，期待大家在桃園打拚，創造更多價值。

龍潭區原住民族集會所位於龍潭區公所旁，周邊有圖書館、消防隊、派出所等公共建設，成為公共行政區，原民集會所整合長照、學童課後輔導、原住民族語教學、幼兒托育、文化展示、娛樂健身、數位運用學習等複合式功能。

夷將．拔路兒則說，很高興與桃園市政府合作，從鄭文燦前市長到張善政市長一起合作完成這棟建物，龍潭原民集會所興建經費總1億2001萬餘元，原民會補助7600萬元，將近6成4的經費，協助桃園市府克服預算不足的問題，該處不僅可作為每年舉辦歲時祭儀的場域，也具備文建站功能讓原民長者受到更好的照顧，同時也會讓原民語言在這場域傳承，期待未來中央原民會繼續與桃園市府共同合作，推廣原住民文化傳承。