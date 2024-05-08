直播主Toyz（劉偉健），因涉嫌販售大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。但他原本說好7號晚間要在浪Live直播，時間一到人卻沒出現，直接開天窗，讓外界一度質疑他是否已經畏罪潛逃。但最新消息是，Toyz 找到了，他表示最近事情多，才會導致開播異常。至於台中地檢署則強調，「絕不會讓他跑掉」。

據了解，Toyz原先說好要在7日晚間直播，但先是將時間推遲到11點，而接近11點時，人還是沒出現。現場工作人員連繫不上他，訊息也不讀不回。直播開天窗，令不少粉絲擔心他的行蹤。直到失聯16小時後，他終於出面道歉，表示「因為最近事情多，導致開播異常非常抱歉，預告今晚會開播。」但目前還沒確定時間。

Toyz（劉偉健）預計將在5月入獄。（圖／中時資料照）

事實上，Toyz在判刑定讞當晚仍有開設直播，不過情緒狀態不是非常好。他還感嘆當天是「這陣子最黑暗的一天」。更透露自己非常擔心父母，尤其年過70的父親，「我可能還在裡面（入獄）他就走了」。之後他以身體不適為由，神隱近10天。最後主動通知7日上線，卻又放大家鴿子。外界推測，Toyz應在本月入監服刑，不過台中地檢指出，最高檢案卷尚未送達地檢署，確切入監時間還不確定。不過強調已密切掌握Toyz的行蹤，「絕不會讓他跑掉」。

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