46歲前「甜心主播」侯佩岑2011年與黃伯俊結婚，兩人育有9歲兒子Ian和6歲兒子Ethan，侯佩岑最近宣告全面復出。今(8日)稍早她在微博曬出4張生活照片，其中一張她疑似正在開會，下衣失蹤的穿搭風格引來遐想，此外她還曬出和兒子手牽手搭捷運、吃美食的照片，粉絲也敲碗希望她「多多營業」。

侯佩岑稍早在微博發文寫下：「盡興生活」，第一張照片可見她將頭髮盤起成包包頭，上半身穿著白色條紋寬大襯衫，露出美腿，看來相當逆齡。第二張則是她牽著兒子的手走地下道，她身穿水藍色洋裝、長髮自然放下，兒子則是穿著灰色上衣和短褲，兩人牽著彼此，被讚是最美背影，看起來母愛滿滿。

侯佩岑牽兒子搭捷運。（圖／翻攝自侯佩岑微博）

侯佩岑2021年帶老公和媽媽上實境節目《婆婆和媽媽2》，掀起許多討論，當時她強調無心傷害任何人，只是想留下母女相處的紀錄。近日她到上海出席時尚雜誌活動，美麗依舊的外貌，讓關鍵字「不老女神侯佩岑」衝上熱搜，她也宣布會全面回歸演藝圈工作。

過去侯佩岑離開主播檯後，曾主持金曲獎頒獎典禮，也是許多綜藝節目的主持人，她表示這次回歸是為了讓兒子知道媽媽在自己喜歡的領域工作會是什麼樣子，未來將挑戰什麼工作不設限，「 我從來不設定自己的身份，也從沒有覺得自己只是哪一個身份，很多時候團隊跟我討論新的工作，會努力去嘗試」。近日她也難得放閃，曬出三張「老公視角」照，虧老公雖然拍攝技術沒那麼好，但盡力了。