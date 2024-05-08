韓式炸雞連鎖店「起家雞」日前傳出有分店違法禁止導盲犬入內，台北市導盲犬使用者「寶媽」爆料，日前與視障友人前往起家雞光復店用餐，結果被店員以寵物不可以入內為由，禁止導盲犬入內，更嗆是總店老闆不准讓導盲犬入內，消息曝光後引起撻伐，起家雞粉專也緊急發出道歉聲明；台北市社會局表示，已接獲民眾申訴，將依法函請業者提出改善措施。

寶媽指出，日前她與友人欲前往該店用餐，結果女店員竟以「寵物不可以入內」回絕，即便強調是導盲犬，但對方最後還是不讓導盲犬入內。

寶媽當時強調導盲犬是合法的工作犬，受到身權法保障，而主管機關是衛福部，後續將行文維護視障者和導盲犬的權益，不過該店員請示店長後仍回絕，更嗆「你們要行文就去行吧」，指出總店老闆說因為有狗嚇到過客人，所以不准讓導盲犬入內；最後寶媽一行人只能去其他地方用餐。

消息一出引起網路撻伐，起家雞立即發道歉聲明，強調向大家致上萬分的歉意，在難得的假日中造成大家的不愉快，經核實確認本次事件歸因于門市人員的誤解與疏失，以及內部訓練不夠全面。

起家雞表示，非常歡迎導盲犬入店，並極力保障身心障礙者自由出入公共場所之權利，再一次鄭重的由衷的向大家致上最深的歉意，目前已對事件當下處置不當的員工進行相應懲處，相關部門將盡速著手研擬相關知識的補充與教育訓練，以避免日後再有類似的情況產生

台北市社會局表示，知名連鎖餐廳以寵物為由拒絶導盲犬進入，此一作法違反《身心障礙者權益保障法》規定，若未改善將處最高5萬元罰鍰，並須接受4小時的講習，呼籲營業場所業者注意法規，並建議於工作人員教育訓練納入其宣導，保障視障者及導盲犬進出公共場所的權益。

社會局指出，依《身心障礙者權益保障法》規定，導盲犬或訓練中導盲幼犬及其使用者、合格訓練師、導盲犬寄養家庭等，皆配有相關證件供查驗，也有進出公共場所的權利，因此公共場所、公共建築物、營業場所（包括餐廳、烘焙坊等）、大眾運輸工具及公共設施之負責人、業者、使用人等，皆不得拒絕導盲犬及導盲幼犬自由出入，或附加出入條件（如繳納保證金、將導盲犬留置店外等），若有違法事實將依法查處。

社會局強調，已接獲民眾申訴，刻正依《身心障礙者權益保障法》規定函請業者提出改善措施，屆期未改善將處罰鍰及接受講習；並持續加強宣導認識導盲犬，進而減少拒絕事件。