金曲歌王林俊傑近期將到大陸開巡迴演唱會，但最近有網友求助，透過售票平台「大麥網」買票，付款後竟然變成潘瑋柏演唱會門票，且有不少人和她一樣遇到類似狀況，在受害者群組內超過50人，要求大麥網賠償；怎料，事後大麥網客服堅稱「不存在跳票問題」，氣得受害者們表示，已在蒐證中，絕對維護自身權益。

綜合陸媒報導，日前有多位林俊傑粉絲發文指控，在大麥網購買林俊傑在南昌演唱會門票，但付款後林俊傑演唱會門票竟變成潘瑋柏演唱會門票，售票平台還註明「退票要收取50%手續費」，讓他們感到非常不合理；其中有一名張姓女子表示，搶票的時候頁面確定是林俊傑，搶到後開心付款，卻跳票成潘瑋柏，甚至還不只他一人受害。

據悉，買演唱會門票被跳票的受害者粉絲組成一個維護權益群組，裡面有50多人，大多數人想退票但因為會被收取50%手續費，都不敢輕舉妄動，他們向平台反映，對方卻推脫說是他們自己不小心，讓張女忍不住問：「如果一個兩個不小心就是失誤，但是50幾個朋友難道都是失誤嗎？」。而陸媒詢問大麥網客服，得到的回應是，「大麥不存在跳票問題，如果有圖片和影片可以向客服反映」；張女對此只說，受害者們正在蒐集證據，準備維護自身權益。