台灣電音始祖BOB芭比女團成員小芭比淡出歌壇15年，升格人妻，在母親節前夕，小芭比感謝母親與婆婆，更開心與三個寶貝女兒首次合體亮相，女兒們顏值破表，亭亭玉立，更遺傳小芭比唱跳基因，小芭比笑說很期待新世代的芭比女團。

小芭比近日開心宣布回歸轉戰打造「旋轉花市」，去年開始專心拈花惹草，打造花市，公婆霸氣投下8位數資金，打造全台少見的千坪花市，更以旋轉的巨型花架，展示各式盆栽吸睛，在母親節前夕，花市滿周年之際，小芭比首度與三位愛女合體歡度，並開心分享照顧女兒國的甘苦。

小芭比跟婆婆、女兒歡慶母親節。（圖／旋轉花市提供）

身為人母、三寶媽的小芭比感恩表示母親是帶領她進入歌唱的貴人，小時候因為媽媽發現她愛唱歌，「鼓勵安排我參加各種比賽，媽媽跟我像姐妹也是朋友，我們母女幾乎每天都會通話，無所不談，當年在歌壇打拼階段，為了不讓母親擔心，我從未開口跟家裡要錢，有天母親突然北上探望，發現我為了省錢，餐餐都只以一碗滷肉飯度過，母親強塞錢給我，讓我當下哭紅雙眼。」

小芭比跟媽媽歡慶母親節。（圖／旋轉花市提供）

當她結婚後，更依賴母親，「懷孕時媽媽是我的救星，有媽媽的幫助讓我順利生產，更是我與三位寶貝相處的範本，此次投入花市，媽媽鼓勵表示這新工作跟妳過往的歌手光鮮亮麗完全不一樣，要堅強面對，客人的意見要謙虛吸收，坦白說過往我經常跟老媽討拍，但當了母親後才體會到為母則強，更體會到母親的辛勞。」