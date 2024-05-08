國民黨立委徐巧芯日前爆料援烏計畫1千萬美金是透過「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，質疑政府圖利特定廠商，外交部昨（7）日告發徐巧芯涉犯洩密罪。對此，立法院副院長江啟臣說明，質詢機密文件的正確做法，應該是「開秘密會議聽取報告」，不管用哪種方式，都必須秘密進行，不對媒體公開，遇到機密文件確實要特別小心，以免觸法。

江啟臣今（8）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，談及徐巧芯遭告洩密一事，他表示，質詢監督是立委的天職，立法院113名立委就有113種問政風格，他作為副院長不便評論個別委員問政方式，既然外交部已經提告，後續是否有罪，就留待司法偵辦調查。

至於立委質詢機密文件的正確處理方式，江啟臣表示，對於行政、立法兩造最保險的方式，就是請召委透過機密會議處理。還原徐巧芯此案的最初狀況，若行政、立法有相互尊重，外交部第一時間應該要表態，願意配合委員會舉行秘密會議，這樣做徐委員也沒話講，就回到委員會解決。

江啟臣也以自己為例說明，他自己會先請部會到「不公開的指定地點」跟他說明，例如立院的辦公室、會議室，或是提議國防外交委員會，召開「秘密會議」，再請部會首長，正式到立院報告。

江啟臣強調，不管是哪種方式，都必須秘密進行，不對媒體公開。遇到機密文件的時候，確實要特別小心，以這兩種方式去監督，以免觸法。