2024最強選秀第13屆伊林璀璨之星報名於今（8日）正式開跑，伊林娛樂副董事長陳婉若今率領形象大使金鐘視后蔡淑臻、全方位人氣藝人王品澔、名模蕭珮瑩、攻城獅慕獅啦啦隊女孩蔡衣宸出席活動。

參與製作《村裡來了個暴走女外科》的蔡淑臻，今透露第2季拍攝進度，表示會在今年開拍，但幾月開拍目前還不確定，在第1季飾演男主角林山君的朱軒洋，日前因為劈腿吳卓源已經神隱1個月，這是否會影響拍攝？蔡淑臻坦言因為此事更改劇本。

蔡淑臻說，「我們的確有因為這件事感到慌張，後來決定要發展2個版本，分別是有山君跟沒有山君的，我們當然是歡迎小朱回來，但主要還是要看他狀態」。她說，近期沒有跟朱軒洋聯繫，主要是她根本聯絡不上本人，之前的聯絡都是透過IG訊息，在第1季時則是由經紀人、製作人負責聯絡。

她說，因為林山君在故事中很有重量，團隊花費了很多心思在修改劇本，她也說不曾想過要找其他男演員取代朱軒洋，「我覺得這對小劉跟觀眾都不太好，可能比較合理的是，跟另一個男主角發展感情戲」。對於另一感情線的男主角挑選，她則表示因為劇本還沒完全好，還沒有確切的想法，但近期應該就會開始與演員洽談。

曾任璀璨之星評審的蔡淑臻，今大方地向有意報名參賽的選手們提點，表示，「評審對你的印象，從你排隊開始就有了，所以大家一定要善對身邊所有的人，包括工作人員、前輩、學長姐，用真誠的心去面對，長時間下來你也會真誠的面對自己」，至於甄選時的表現，蔡淑臻認為，在家積極準備，到了比賽現在就是好好的放鬆享受。

本屆璀璨之星最大亮點為新增「台灣運彩紅運少女組」啦啦隊女孩選拔，鼓勵有心加入時下最夯的啦啦隊女孩們踴躍報名，另首度與韓國跨國合作，模特兒組男女冠軍，有機會前往韓國參加Asia Model Festival 。第13屆璀璨之星比賽於5月8日晚間6點起在璀璨之星官網開放報名，至7月5日截止(https：／／www.eelin.com.tw／star_index)。