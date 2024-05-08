台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案第二階段連署進行中，由鎮民代表領銜的罷免方今（8）日召開記者會，指控謝淑貞4大失職行為，包含掏空鎮庫、造謠抹黑、行政怠惰及觀光承諾落空，謝淑貞聲明「如有不法，直接送檢調」，並反控代表會瀆職。

台東縣成功鎮長首位女鎮長謝淑貞，接棒丈夫黃博昌上任僅年餘，被控政見跳票、行政違紀等失職行為，民代及鎮民發動罷免，上月25日進入第二階段連署，罷免方積極打空戰拚連署量，卻陷「簽連署會被抓」謠言風波，鎮民代表會主席陳楠蓀、副主席陳秋豆、代表陳振明及陳婕妤今聯合重申罷免事由，喊話還給人民罷免自主權。

陳秋豆指控掏空鎮庫之嫌，多處公共建設失修，卻全額以鎮庫撥用4000萬興建第一停車場，且至今仍未完工，關於疑似工程弊案問題，目前已交付相關單位審理中。

陳楠蓀痛批造謠抹黑，藐視代表與全民監督權，上任後未曾與代表會討論溝通任何事務，所會合一淪為口號；陳婕妤直指觀光承諾落空，經濟和產業整合未果；陳振明質疑行政怠惰，敷衍民眾請託案，未能爭取與整合上級經費與資源支持。

對此，謝淑貞嚴正聲明，執政認真負責，鎮庫盈餘較去年增加，絕無掏空之虞，且預算皆經代表會同意，「若有不當，應為代表會瀆職」。

至於其他指控，她直言「不要用烏賊戰抹黑，直接送檢調」，也強調觀光政見逐步兌現，「藍色公路」計畫積極與業者協商，必不負鎮民期望。

成功鎮長罷免案第二階段連署期限至5月31日止，須徵求選區10％選民簽署，人數為1156人。