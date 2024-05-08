元大銀行指出，電子發票存信用卡好處多，相較於紙本發票多一次對獎機會外，還有高達9.67億雲端發票專屬獎，同時也能避免發票毀損、遺失及忘記對獎等問題，若持卡人存入信用卡中的發票中獎，銀行會主動寄發通知提醒持卡人，減少紙張使用的同時，還可享有增加中獎機率的「小確幸」。

元大銀行進一步表示，在開心購物之餘，別忘了於財政部網站上進行「信用卡歸戶至手機條碼」完成歸戶設定，並將「元大銀行帳戶」作為您的獎金領獎帳戶，中獎發票獎金就能自動撥入指定帳戶，同時也為環保愛地球盡一份心力。

尚未入手元大銀行信用卡的朋友，可在6月30日申辦Hello Kitty聯名卡，於核卡30天內綁定icash Pay消費及登錄就可獲得「300點OPEN POINT及1,000點元夢金」，總價值高達1,300元。

元大銀說明，Hello Kitty聯名卡共三種卡面，分別提供「Hello Kitty鑽金卡」享海外消費2.2％現金回饋、「Hello Kitty分享卡」享最高12期0利率及0.5％現金回饋，以及「Hello Kitty點數卡」享海外消費2.1％OPENPOINT回饋等3種產品權益，讓卡友自由搭配。

此外，元大銀行貼心為卡友規劃加碼優惠，即日起至5月31日止，刷元大信用卡每月一般消費不限金額並完成指定任務，即可免費啟動「元大鑽金轉盤」最高享加碼5％日韓實體商店一般消費回饋刷卡金，超前部署下一趟旅遊金。