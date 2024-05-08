上洋表示，隨著今年天氣較以往早轉熱，空調銷售熱潮提前開跑，4月營運受惠旗下各大經銷商為迎接夏季需求開始備貨，且今年新打入的連鎖3C通路量販貢獻高於預期，加上行銷廣告嶄露成效，帶動三菱重工空調的指名度與知名度提升，輔以上洋服務口碑良好深受肯定，帶動上洋4月家用空調銷售走揚。

目前三菱重工空調已上架全國電子、家樂福、大潤發、特力屋、愛買、神腦國際等3C連鎖通路，看好今年三菱重工空調VRF系列、家用系列、商用系列等三大產品線均將在台推出新品，新機種5月起即可陸續於經銷、連鎖、電商等通路銷售，積極備戰第二、三季的空調銷售旺季，搶攻空調商機。

隨著企業、工業大廠對ESG需求的增加，以及民眾對於生活舒適度的追求，三菱重工以卓越的品牌實力和上洋在地的服務能力持續致力於滿足每個客戶所需，有信心今年空調機種能達成年度銷售目標，預估隨各地通路布局規模經濟逐步顯現，將可望進一步挹注整體營運成長。