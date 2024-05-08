日系服飾品牌UNIQLO深受不少民眾喜愛，一名男子看到過去不少網友指台灣UNIQLO售價比日本高，因此在台灣買都是盤子，好奇一件衣服究竟要多少錢才能入手？一票人看到他的文章後，紛紛表示台灣UNIQLO售價已算合理，若真的覺得買不下手，可鎖定每年6月及12月「感謝季回饋」活動，以去年12月推出的活動來說，商品下殺66折起，最低價格99元。

原PO今（8）日於PTT八卦版指出，常看到網友抱怨在台灣買UNIQLO是盤子，他好奇一件衣服多少錢才能下手，若是素色T-shirt賣290元可入手嗎？

貼文引發討論，網友表示，台灣UNIQLO售價已算很便宜，飛日本買還要機票、住宿等額外花費，因此有人說「買不起的才是盤子。」

事實上，UNIQLO每年6月和12月的「感謝季回饋」活動，許多換季的衣物都有大幅度折扣，以去年12月感謝季活動來說，業者推出連續7天商品下殺66折起，最低價格99元，特價商品從男女裝及童裝從外套、衣服、家居服到配件都有限定優惠價。