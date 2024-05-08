準總統賴清德將於20日上任，最快24日會到立法院進行國情報告。據《立法院議場規則》第7條規定，「總統或國賓蒞臨本院發表演講時，設特別席」，該位子就在立法院長韓國瑜的左手邊。對此，國民黨前立委蔡正元認為，總統並非國賓、坐國賓會坐的位子可能不妥，他建議，可比照過去前總統李登輝去國民大會報告的模式，在行政院長答詢的位置特別安排一個座位給他。

在修憲之後，立法院就規劃主席左手邊的座位為「特別席」，只是過去都是虛位以待，重要國賓來立法院時，都在與外交部協調後，安排坐在行政院長的位置，因此沒有人坐過這張特別席，若賴清德來立法院，且坐在這個位子上，將是史上第一例。

蔡正元今（8）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，總統到立法院報告坐國賓會坐的位子，可能不太妥當，因為總統不是國賓，其他國家的總統到國會報告時，沒人會坐在議長旁邊，以前總統李登輝為例，當年他到國民大會報告時，有在行政院長答詢的位置特別安排一個座位給他，讓他坐著聽取其他人發表意見並作答覆，這次賴清德要到立院報告，可比照過去作法辦理。

蔡正元研判，賴清德當過立委、台南市長和行政院長，即問即答對他而言是小事一樁，若真的到立院，除了國民黨立委羅智強、徐巧芯外，至少有一半的立委不會為難他，所以，根本不需要為此擔心，願意到立院報告，對他有好處，也為台灣民主政治開了一個新的境界。