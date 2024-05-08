請勿隨便亂丟垃圾，上個月底30日，下午5時許，一名騎士騎車經過新北市板橋光華街，發現前方一名國小的小弟弟，隨手將零食的包裝袋丟在地上，騎士上前將垃圾撿起，追上前還給這名國小的失主，小弟弟還很客氣的回應：「謝謝」，騎士隨後才回頭騎車離開。

這段行車紀錄器畫面被PO在網路《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》，PO文者表示「弟弟這麼有禮貌，一定是不小心掉的。反觀那些亂丟垃圾的成年垃圾」，這段畫面在網路上流傳，引起網友的熱議。

網友看到影片後，紛紛留言表示：「迪迪肯定不是故意的？ 看那聲謝謝，是多麼真誠」、「拾物不昧!車主撿到東西後，誠實的歸還 沒有占為己有，太棒了」、「弟弟人生第一次社會性死亡」、「至少被糾正還有說謝謝」、「機車騎士口氣平和，弟弟也很有禮貌」、「超可愛的，忍不住姨母笑」、「那一聲謝謝! 讓我知道他以後會變更好」。