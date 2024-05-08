為優化大台中軌道運輸路網，立法院副院長江啟臣8日邀相關單位針對「台中捷運路網-崇德豐原線」、「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」等2案，討論相關計畫進度與經費問題，江啟臣當場爭取可行性評估 鐵道局允諾全力協助，市府3個月內提報計畫。

立法院副院長江啟臣表示，北屯、豐原、潭子人口數已近58萬，當初規畫崇德豐原線可服務前往中友百貨、一中商圈、崇德商圈、十四期重劃區、漢神洲際購物中心、洲際棒球場等人潮熱點的民眾，甚至台灣體育運動大學、台中科技大學、新民高中、崇德國中等校，顯見崇德豐原線的整體效益大，請交通部啟動「可行性評估」。

台中市政府交通局副局長江俊良指出，台中市政府於民國110年提報「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」給交通部備查，路線初步規畫以高架型式自崇德路與三民路路口開始，沿線經崇德商圈、十四期重劃區、洲際棒球場，於豐原大道與中環豐科路廊交會，全長約11.8公里。

交通部鐵道局局長楊正君指出，崇德豐原線具備需求性及發展潛力，未來可透過投入重大開發計畫、產業發展計畫或相關都市規畫進行推動，待市政府提出計畫後提供「可行性評估」經費補助。

「台中捷運路網-崇德豐原線」初步規畫，行經北區、北屯、潭子、神岡、豐原等5個行政區，江啟臣提出建議，包含鄰近的台中巨蛋目前沒有獨立捷運站，甫動工的亞洲大學附設豐原醫院所在的豐富園區，應該串連起來，大幅提升運量及整體效益。

另「山海線鐵路雙軌高架化」相關進度，江啟臣表示，目前正值新舊政府交接期，待新政府上任後也會接續協調，針對經費補助比例等相關問題促請中央地方盡快取得共識，以加速計畫核定及後續建設執行。