國內熱門旅遊景點小琉球，島上垃圾自2月底堆積至今，鄉公所自去年底開始上網招標，連續9次流標，鄉公所今（8）日第10度上網招標。屏東縣政府一早也緊急邀集相關單位研議因應對策，必要時由環保局在警察局協助下進場清運，不讓琉球鄉陷入垃圾危機。

小琉球是國旅旅遊聖地，特別是在疫情後的報復性出遊，年度達百萬人次，人潮多，相對帶來的垃圾也多。小琉球垃圾是由環境資源部補助經費，委託環保公司跨海清運至崁頂焚化場處理，去年底鄉公所辦理新年度垃圾清運招標作業，但到今年2月底舊約截止，招標作業均流標，垃圾也自2月23日開始堆置在垃圾暫存場內，累積約5百多噸垃圾。

鄉公所8日再辦理第10次公告招標，屏東縣長周春米重視小琉球垃圾問題，一早邀集環保局、民政處、警察局、交通旅遊處等單位提前研商。

周春米除責成環保局，加強垃圾暫置場的環境衛生和消毒工作，如果琉球鄉第10次垃圾清運招標作業又流標，要求環保局、警察局務必深入了解流標原因，尤其環境部在屏東縣環保局爭取下，已允諾垃圾清運費提高一成，每噸從4500元，提高到5000元，符合離島清運成本，為何仍無廠商投標，是否有其他因素。

由於垃圾堆積與日俱增，加上暑期旅遊旺季即將到來，島上的垃圾壓力不斷升高，周春米也要求環保局9日前往琉球鄉公所，與鄉長陳國在召開檢討協調會，尋求解決方案，必要時由警察局協助維持秩序，環保局緊急僱工僱船進場清運，絕不讓垃圾影響民眾生活。