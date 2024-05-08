洗碗機和烘衣機、掃地機器人被網友稱為「婚姻三寶」，但一名網友納悶，洗碗機那麼方便，為何在台灣洗碗機並不普遍，寧可花時間手洗。問題一出後，許多網友都認為沒必要，人少才幾個碗，順手洗掉就好，還有人表示家裡有裝洗碗機，但一年只用到一次。

原PO日前在PTT表示，洗碗機這麼方便，為何在台灣不普遍，洗碗機雖然貴，但也有便宜的，廚房廚具改位置一下，就有空間放，看網路上有人花1萬5就裝好，大家卻連這點錢都不花，寧可花時間手洗。

對此，網友紛紛留言：「就像洗衣機一樣，誰想手洗衣？有洗碗機根本超爽」、「真的，每天花半小時在那邊洗碗」、「省事是省事，但是還要先沖過、去殘渣，一個一個排進去機器裡，其實很麻煩」。其中不少人指出，人少其實沒必要買洗碗機，「我家有，但一年就用一次而已，太麻煩」、「我小倆口煮一餐，兩個碗兩個盤子一個鍋子，五分鐘就洗完」、「幾個碗順手洗掉」、「洗碗可以放空思考人生」、「不懂一個人洗碗，另一個人擦碗的情趣」。

但也有人分享家裡有洗碗機的快樂，「一家四口每天煮5菜1湯超需要」、「蠻爽的！有煮飯很容易塞滿」、「買了真的很快樂，吃飽飯放進去，一個小時後乾乾淨淨」、「長輩一開始問題很多，裝好之後都不用洗碗，就沒意見了。」