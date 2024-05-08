台北大巨蛋施工時移植樹木，曾引起護樹團體關注。台北市議會法規委員會8日討論修正「台北市行道樹管理維護自治條例」，議員批評，移至台北流行音樂中心的樹木已死亡4棵，公園處卻未掌握其餘樹木狀況，討論修法欲加強樹保只是空談。體育局表示，共計移植800多株樹木，由各權責機關負責養護管理。

台北市政府2011年訂定「台北市行道樹管理維護自治條例」，因應時代變遷，法規委員會8日討論修正，並增加罰則。

民進黨議員顏若芳質疑，若因施工需要移植樹木，施工廠商須依法提移植計畫送公園處並保活1年，若1年內死亡則須補植同規格、同樹種，否則照價補償。但實務上許多施工廠商都認為買新的樹木賠償，比維護、保活更划算。大巨蛋興建時，曾移植許多樹木，其中部分樹種昂貴，公園處對此卻毫無追蹤。

簡舒培批評，討論修正自治法規是為嚴加保護行道樹，大巨蛋樹木移植雖有保活1年，但時間久了大家都遺忘，公園處更是不清楚目前樹木存活狀況，未來樹保恐難以進步，討論將流於空泛。

她說，2021年敦化南路綠廊帶因瓦斯管線漏氣，瓦斯公司搶修時工程單位徑直輾壓台灣樟樹樹根，導致台灣樟樹雖無修剪、無斷根也無移植，卻莫名其妙死亡。她要求，施工範圍若涵蓋行道樹時，施工單位除研擬保護措施外，也應送公園處檢核，後續公園處行道樹巡檢人員也應定期巡檢。

此外，罰則部分如施工未申報最輕處1200元，攀折最重則可罰1.2萬元，也被議員認為比重不符，要求重新送審。

公園處長藍舒凢回覆，施工廠商在施工前，應送樹木保護措施相關計畫，並經審核通過後才能施工，自治條例經修正後已通過。罰則部分會再釐清檢討，大巨蛋樹木移植則要洽詢其他局處。

體育局表示，大巨蛋施工期間，於2008年開始陸續移植樹木；位於開發基地內的大部分樹木現今定植在山豬窟復育園區，另部分先假植於松山文創園區內，現已移入大巨蛋基地內；而位於大巨蛋開發基地周邊人行道及分隔島樹木，目前分別定植於北流及大巨蛋基地內。總計移植800餘株樹木，均由各權責機關負責養護管理。