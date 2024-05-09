演藝圈「#Me Too」風波燒不停，許多藝人令人髮指的狼行紛紛被揭發，甚至還有知情人士指出其實還有許多未爆彈。對此，名嘴許聖梅爆料有已婚男星常與不同女性發生關係，卻會把過程偷拍下來，藉此威脅對方不要鬧事。

許聖梅上節目《命運好好玩》，她指出有位已婚男星，由於本身條件不錯，讓許多女性愛慕不已，不過跟這些女性發生親密關係時，會把過程偷拍下來以求自保，將影片拿來威脅想鬧事的人，並且撂下狠話：「我會把影片給我老婆，讓我老婆告死妳」，許聖梅指出相關案例非常多，只不過都是未爆彈，不知道何時會引爆。

接著，許聖梅指出有些男主持人被戲稱為「行走的費洛蒙」，直白說就是「走到哪睡到哪」，她指出有位男主持人相當有名，代言相當多，有次喝得醉醺醺出席活動，讓廠商頗有微詞，沒想到他不僅沒道歉，還脫口：「那我陪睡嘛」，讓廠商相當傻眼，沒想到活動結束後，男主持人當場把協辦活動的小助理直接帶回家。對此，許聖梅表示有時候在工作場合時，這名男主人如果心情愉悅，不論助理或不太認識的妹妹，都會遭到相同「待遇」。

至於上述兩位藝人為何未被踢爆，許聖梅指出上述兩案例，其實受害者手上都握有相關證據，目前

就等待最適合的時機，才會將真相公諸於世。

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