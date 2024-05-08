傳統淡季來臨，玉晶光4月合併營收為18.76億元，月減4.31%，年增142.64%，累計前4月合併營收為71.13億元，年成長73.48%。

玉晶光布局VR/MR多年，蘋果Vision Pro於第1季正式上市，且Meta的VR產品重啟拉貨，讓玉晶光第1季營運淡季有撐，並有望延續到第2季。

由於第2季是美系客戶傳統淡季，玉晶光預估，第2季營收可能會比較差，但有望比去年同期好，第3季在新機量產後，營收規模將有機會提高。

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