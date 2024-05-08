4月營收以區域別來看，以台灣及韓國市場表現最突出，年對年分別成長5%及28%。然北美、歐洲、中國較去年同期雙位數衰退；新興市場年對年微幅衰退2%。事業群表現而言，工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)均較去年同期個位數衰退；其餘事業群則呈雙位數年減。

若以累計至4月營收來看，區域表現以台灣及韓國市場表現最佳，較去年同期分別增長8%及5%。北美及歐洲為雙位數年減，而中國則年對年個位數衰退。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。

研華勇奪《遠見》第20屆ESG企業永續「綜合績效-電子科技業」最高榮譽首獎，從319件參賽方案脫穎而出，達成首次奪冠殊榮。結合核心物聯網業務積極投入永續議題，研華攜手產業夥伴實現綠色轉型與永續目標的具體成果，包含以AIoT賦能生物多樣性保護，攜手台大實驗林場，開發聲景監控與AI自動辨識解決方案，預期降低56%的鳥類調查成本；同時，加速開發低碳產品，並實現綠色包材應用，將五公斤以下產品包材紙塑代替EPE泡棉(Expanded polyethylene)達79%；完成首支產品碳足跡認證及2個產品碳足跡盤查，並將方法學擴展至各事業群代表性產品，預計2024年全面擴展至全產品別。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華多年來積極參與《遠見》ESG企業永續獎評比，今年終獲評審團首獎認可。研華過去一年在永續發展領域創造多項歷年最佳成績、屢獲國內外永續指標肯定，不僅2023年首度入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數，從過去達標邊緣分數進步到全球Top 5%永續頂尖企業，並位列產業第四；此外，在公司治理方面，連續三年榮獲「公司治理評鑑」前5%的上市公司，更連結高階薪酬與ESG績效，持續將ESG落實到企業DNA，提升永續經營競爭力。