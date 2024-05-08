寶得利2012年透過入主原PCB廠祥裕借殼上櫃，2013年起轉型經營陸團客來台觀光接待及購物店。惟營運自2015年起受政治因素影響起伏劇烈，公司對此進軍馬來西亞布局、2019年跨足餐飲業，透過多角化經營分散營運風險，疫情期間虧損幅度逐年減少。

寶得利2023年合併營收2.36億元、年增達近3.35倍，回升至近4年高。營業虧損0.75億元、虧損年減0.18％，為近5年最佳。不過，由於匯損拖累業外顯著轉虧，使歸屬母公司稅後虧損0.82億元、虧損年增16.77％，每股虧損0.61元。

隨著疫後觀光活動逐步恢復正常，寶得利單月營收自去年3月起站回千萬元之上，隨後逐步回升。由於股價自4月底以來明顯放量上攻，近11個交易日飆漲逾6成、達注意交易資訊標準，公司應規定公告自結財報。

寶得利尚未公布2024年首季財報，3月自結合併營收4354萬元，月增達78.64％、年增達近2.27倍，創近50月高，稅後虧損229萬元、虧損年減達53.26％，每股虧損0.02元。累計2～3月自結稅後虧損460萬元、虧損年減44.19％，每股虧損0.03元。

寶得利董事長張雅俐表示，去年已在台重啟購物店布局，3月於台北中山區開出艾伊昶百貨，主攻日本、韓國及越南等東南亞團客，今年以來營運狀況明顯好轉，單月業績最高達4千多萬，帶動月營收顯著回升。張雅俐表示，預計上半年將在高雄左營開出第2家購物店。

馬來西亞方面，儘管歷經疫情衝擊，寶得利仍維持3處購物店，分別銷售土產、珠寶及生活寢具，但先前僅土產店正常營運，其餘2處處於試營運狀態、接團量甚少。張雅俐表示，待生活寢具店5月正式開幕、3處據點均正常營運接團後，將對營運陸續產生貢獻。

張雅俐透露，馬來西亞據點接待的越南團量已不輸陸團，但人均消費較台灣據點相比差距達4倍，觀察發現為產品喜好差異，馬來西亞據點只賣珠寶，相較台灣據點兼賣風水產品，越南旅客反應確實有差，對此將在上半年完成銷售產品調整，有助下半年業績提升。

同時，寶得利去年6月底在平潭合資開設台灣產品免稅商城，為持股25％的權益法轉投資公司，2層樓規模達6千坪，去年先開出第1層，預計今年6月開出第2層、提供跨境電商業務。張雅俐表示，已在附近頂下店面規畫開設珠寶店，目標10月前開幕。

張雅俐表示，公司在疫情期間掌握過去未接待的韓國、越南團等新客源，隨著各據點布局逐步到位並帶來業績貢獻，現有業務目標8月達損平，帶動營運狀況持續改善，若兩岸有機會在今年恢復正常交流，將可望進一步增添復甦動能。