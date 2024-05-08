上月25日，台南南區一早7點39分無預警停電半小時，連帶殯儀館也遭殃，停電當下，和平堂、禮廳等11間正辦理告別式與儀式，屋內一片漆黑，讓喪家怨聲載道。館方對於電子輓額等相關設施受影響者，皆無條件受理退費，為避免再因停電影響喪家治喪流程，南市殯葬管理所也正在評估是否增設發電機。

台南市殯葬管理所所長廖偉登說，送往生親人最後一程，沒有辦法重來，各殯葬設施如發生停電問題，影響喪家治喪流程，也會產生不可抹滅心理影響，當天立即向台電公司嚴正反映。

殯葬管理所指出，停電當下，館內2組發電機隨即啟動發電，迅速恢復遺體冷凍櫃供電以及禮廳、和平堂、永安堂等設施110V照明與插座供電，降低對民眾治喪儀式的影響，不過，由於復電後，電子輓額及喪家或業者攜帶設備需重新啟動，「喪禮可以重來嗎？」針對造成喪家因受停電影響相關設施、設備使用部分，都無條件受理退費。

殯管所表示，殯儀館現有100KW及300KW等2座發電機組，發電容量尚且足夠做為緊急供電系統使用，目前正在針對內部電力設備迴路，展開清查，並評估發電負載是否足夠因應停電時所，以及是否要增設發電機組。

廖偉登表示，停電當下即接獲民眾反映禮廳沒冷氣、電子輓額沒開啟等問題，經檢查發現，冷氣屬於高耗能設備，原本就未接入緊急發電系統，另電子輓額及顯示器等設備因無法自動復歸，停電後需再人工開啟，因而影響民眾使用，後續將改善設備電力供應，加裝不斷電系統，維持資訊設備供電不中斷。

此外，也正重新檢視各硬體設施電力使用需求，將必要設備納入緊急供電系統等措施，會盡快完成改善轄管各殯葬設施設備供電問題。