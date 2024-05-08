2024第八屆桃園盃全國三對三籃球賽開跑，為鼓勵民眾踴躍報名參賽，由女籃傳奇、T1聯盟會長錢薇娟擔任此屆賽事代言人，也是桃園市規模最大的三對三賽事，其中此屆比賽打破球場上的性別疆界，特別增設「男女熱鬥組」，以定點投籃為競賽，總獎金高達60萬元，且免報名費及保證金，5月10日中午12時可報名。

錢薇娟表示，三對三籃球比賽已經是奧運的正式項目，籃球也是全台運動人口數最多的運動，尤其是在校園裡面更為熱門，桃園盃三對三籃球賽在籃球界之中是排行數一數二的比賽，且參賽的組別很多，讓不少離開校園的籃球愛好者也有奔馳球場的舞台，另桃園市率先打破性別疆界，增設了男女合作的定點投籃競賽，也是籃球界的創舉之一。

桃園市長張善政提到，桃園盃全國三對三籃球賽為全國指標性賽事，總獎金高達60萬元，比賽用球使用國際FIBA認證品牌外，今年更規畫具紀念價值的場邊活動，提供參賽選手「免費客製化背號燙印」，及如同職業選手般有「專業棚拍形象照」體驗，讓選手們留下最專業帥氣的籃球時刻，決賽也規畫專屬應援活動及轉播，供民眾線上觀戰。

桃園市體育局也說，為響應「2050淨零減碳」政策，此賽事落實減碳理念，規畫減塑及再回收運用等措施，包括賽事期間將供應桶裝水取代瓶裝水，賽後比賽用球將規畫助力基層籃球隊或變身成為環保植裁；綠色運輸面向上，也鼓勵參賽選手多以大眾交通工具或以共乘方式至比賽會場，減少碳排放，共同打造綠色賽事。

體育局提到，預賽為7月20日、21日，複賽於27日，將於桃園市桃園高中光電籃球場及龍潭區國道三號高架橋下籃球場兩地開打，決賽於7月28日在中央大學依仁堂籃球館舉行，5月10日中午12時起可前往伊貝特報名網站報名，活動免報名費及保證金，完成報名還可獲得精美活動紀念衫。

桃園市長張善政透過記者會加強對防詐宣導的力度，提高公眾對詐騙行為的警惕性，同時強化民眾識詐知能。（八德警分局提供）

另張善政也透過記者會加強對防詐宣導的力度，提高公眾對詐騙行為的警惕性，同時強化民眾識詐知能。記者會期間，八德警方向現場觀眾發放防詐宣傳單張，提醒大眾警惕各類詐騙手段，並介紹如何保護個人財產安全，張善政表示，詐騙活動已經成為當今社會的一個嚴重問題，不僅危害了個人財產安全，也損害了社會的穩定和信任基礎，呼籲市民要保持警惕，加強對各類詐騙手段的認識，並主動與警方合作，共同打擊詐騙犯罪活動，建構全民防詐意識，以建立更加安全、和諧的社區環境。