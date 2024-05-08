雲林縣政府為強化高齡者健康福祉，向衛福部申請設立銀髮健身俱樂部， 8日「台西鄉銀髮健身俱樂部」揭牌啟用，雲林縣長張麗善（前右一）與長輩們一起試用智能抗阻運動設備，幫助長者提升肌耐力。（張朝欣攝）

雲林縣人口老化嚴重，縣政府為強化高齡者健康福祉，向衛福部申請設立銀髮健身俱樂部，已累積爭取18處據點，數量居全國之冠，8日「台西鄉銀髮健身俱樂部」揭牌啟用，藉由專業指導員規畫運動課程，維護長者日常生活自主性，減少高齡化帶來的長者肌耐力不足問題。

為打造雲林樂齡健康城市，雲林縣政府以「一鄉鎮一銀髮健身俱樂部」為目標，積極向中央爭取設立銀髮健身俱樂部，8日設於台西社區活動中心的「台西鄉銀髮健身俱樂部」正式啟用，由縣長張麗善、台西鄉長李文來、台西社區發展協會理事長趙芳源、總幹事賴俊傑等人共同揭牌。

張麗善表示，雲林縣是台灣人口老化程度嚴重縣市之一，65歲以上人口比率已突破20％，台西鄉更高達22.7％，長者照護服務有迫切需要。為打造銀髮健身環境，縣府自2020年開始向衛生福利部申請設立銀髮健身俱樂部，今年度核定4處，未來會持續申設，以達一鄉鎮一銀髮健身俱樂部目標。

張麗善說，為善用並活化空間，俱樂部設於台西鄉公所舊址，地點位於台西市區，交通便捷有利長者前來健身，內部空間相當寬敞，設有6台智能抗阻運動設備，並聘請專業體適能老師指導，透過正確適度運動，幫助長者提升肌耐力、降低跌倒風險、維護生活自主性，讓生活健康又精彩。

賴俊傑指出，6台智能抗阻運動設備，可分別訓練不同肌群，設備會針對長者個別狀況加以調整，俱樂部開放時間為周一至周五下午3點至5點，65歲以上民眾免費使用；另外每周三、周五上午9點至11點，安排專業指導員規畫訓練課程，歡迎65歲以上長者報名參加。