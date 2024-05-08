美國男星歐文提格（Owen Teague）在全球超賣座《猩球崛起》系列新篇章《猩球崛起：王國誕生》中詮釋猩猩諾亞，拍攝該片前，他就前往佛羅里達的黑猩猩保護區，主要任務是藉著觀察了解猩猩的動作和個性，以便詮釋起來更有說服力。

歐文提格說他度過了一段美妙的時光，「我在那裡待了一周的時間，白天幫忙修修柵欄之類的雜活，晚上就跟猩猩玩在一起」，因為該處離他的家鄉只有1個小時的車程，現在他一有空還是會跑去見見老朋友。不過要扮演猩猩，不是每天一起玩這麼簡單，他也曾在受訪時透露，訓練開始前，他有很嚴重的危機感，甚至開始「懷疑人生」，一直到上了6週的「人猿學校」他才逐漸找到當猩猩的節奏。

芙蕾雅艾倫詮釋被諾亞拯救的人類，是全片最關鍵的角色。（圖／20世紀影業提供）

歐文提格說：「我們有個動作指導老師名叫亞倫高帝爾（Alain Gauthier），他讓我們先從鍛鍊體力開始，因為扮演猩猩絕對是非常費體力的工作。然後，我們會進行大量的即興表演，剛開始演員們會坐在一起像猩猩一樣傳遞皮球，然後在房間裡互相追逐、盪來盪去！」他表示，動作指導最厲害的是，他不僅協助他們創造了角色，甚至幫助所有演員找到每個角色專屬的聲音。

年僅25歲的歐文提格曾演出《末近逼近》、《黑鏡》第四季和《牠》等精彩作品，雖然演戲經驗豐富，但他一開始還是對扮演猩猩沒有信心，直到前3集的主角凱撒扮演者安迪瑟克斯（Andy Serkis）告訴他「你只是在表演，把黑猩猩想像成你穿上的服裝，做你想做的一切，這道理通常適用任何角色」，這建言讓提格矛塞盾開，也讓他詮釋起來更有信心。

至於曾演出《X戰警：金剛狼》及《鋼鐵擂台》等片的凱文杜蘭（Kevin Durand），則在《猩球崛起：王國誕生》中扮演猩猩族的暴君領袖。由於該片敘述在凱撒統治猿人300年後，人類女子和猩猩諾亞聯手對付殘暴猿族首領，首領不但奴役了一群猩猩，還扭曲了傳奇凱撒的教義，凱文杜蘭說：「是智人還是猩猩，顯然他站在猩猩這邊，所以他願意做任何事、採取任何必要手段，以確保猩猩的未來。」

曾在影集《獵魔士》演出的英國女星芙蕾雅艾倫（Freya Allan）則詮釋被諾亞拯救的人類。雖然她被導演威斯柏（Wes Ball）形容是很美的女人，但她卻得從頭到尾蓬頭垢面，芙蕾雅艾倫說：「我看起來像是一百年沒洗過衣服了，而且劇本裡沒有太多這個女人的背景，所以一開始對我來說最重要的事就是弄清楚她到底是誰，以及如何走到今天這一步的。」因為她充滿謎團，也代表已經消逝的人類世界，角色至關重要。

由於《猩球崛起：王國誕生》演員全部更新，也象徵結束前三集的「猩球」故事後，猩猩和人類即將展開全新的篇章，威斯柏說：「這是一個關於重生的開端，也是一隻猩猩的冒險歷程，更是關於他對更大的世界和更遠大思想覺醒的故事。」電影將於5月8日搶先全美在台上映。