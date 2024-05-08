圓剛科技透過一站式的軟硬體整合，為實況主、創作者以及直播帶貨業者提供了優質的直播體驗。同時，公司利用創新的無線收音技術，有效解決了視訊會議中音訊不清晰、不穩定以及雜音過多等問題，使得高品質的影音設備得以無縫整合，為遠端與現場的使用者提供更為出色的體驗。此外，圓剛科技利用強大的HDMI 2.1電競技術，在消費端引領了遊戲直播的新紀元。

本次發表會的重點分為三大主題：「直播大師Streaming Center」、「遊戲直播新紀元：HDMI 2.1」以及「全方位會議視訊解決方案」。針對企業、教育、商業領域直播的客戶，圓剛推出了專為DSLR相機直播調校的GC535 STREAMER ULTRA 2.1影像擷取盒以及GC531 STREAMER ULTRA 4K影像擷取盒等新產品，搭配「直播大師Streaming Center」軟體，提供了一站式軟硬體整合的直播解決方案，大大簡化了直播過程。

GC535 STREAMER ULTRA 2.1影像擷取盒以及GC531 STREAMER ULTRA 4K影像擷取盒支援4K超高畫質直播影像，打造出電影級的視覺效果。此外，這些產品還能完美還原真實色彩，適用於企業訓練、研討會、講座、課程錄製以及直播銷售等多種場合，為使用者帶來優異的視覺體驗。

在遊戲直播領域，圓剛科技發表了支援HDMI 2.1的GC571頂級擷取卡及GC553G2擷取盒等新產品，專為現代玩家而設計。這些產品支援最高4K144及240Hz更新率，以及1080p HDR/VRR高達360Hz的頂級更新率，為玩家帶來超高解析度與流暢體驗，無論是PC遊戲或次世代主機遊戲，都能獲得最佳視覺饗宴。

此外，針對中小型會議室的需求，圓剛科技推出了AW111一對二無線收音麥克風組，搭配Mingle Bar PA511D多功能視訊會議系統，大幅擴展了無線音訊收音範圍，非常適合10人以下的會議空間。AW111一對二無線收音麥克風組採用360°全方位收音技術，搭配圓剛AI降噪技術，確保每個聲音都能清晰被聽見，從而提升了會議的品質和效率。